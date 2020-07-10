Antalya'da Turuncu Çember operasyonunda 14 tutuklama

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucuya yönelik Finike'de 2 gün önce 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

4 Haziran'dan beri planlanan Antalya'nın Finike ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 Temmuz günü sabah saatlerinde düzenlenen "Turuncu Çember" operasyonunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİRÇOK UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 17 gram eroin, 10 gram esrar maddesi, 15 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.

2 gün süren işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.







