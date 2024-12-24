Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için turuncu kod uyarısında bulunmuştu...

Uyarı sonrası kentte sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Ancak, sağanak yağış öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

Bunun üzerine vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

"DİĞER BÖLGELERDE KAR VARKEN BİZ BURADA DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ"

Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıkan güneşin keyfini çıkardı.

Her gün denize girme alışkanlığını sürdüren emekli Kimya Mühendisi Mehmet Uçan, şu açıklamalarda bulundu:

21 yıldır her gün denize geliyorum. Bu yıl 345 gün ile yeni bir rekor kırdım. Bugün fazla açılmadan denize gireceğim. Daha önce bu tür bir havada denize girdiğimde boğulma tehlikesi atlattım, bu yüzden daha temkinliyim. Antalya'da kış yaşanmıyor desek yeridir. Diğer bölgelerde kar varken biz burada denizin tadını çıkarıyoruz. Sağlıklı kalmak için denize girmeyi tavsiye ediyorum” dedi. Sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve dev dalgaların ardından sahile gelen Dilek Tunç ise, “Antalya'ya turuncu kod uyarısı yapıldığını görmüştüm. Hastanedeki işlerim bittikten sonra sahile uğradım. Antalya'nın havası gerçekten çok hayret verici. Aralık ayının son günlerindeyiz ve hala güneşin ve denizin keyfini çıkarabiliyoruz.