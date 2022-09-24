Yeni faaliyete geçen halı mağazasında özel indirimi duyan vatandaşlar, saatler öncesinden geldikleri dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde halıların satıldığı bir mağaza, şubesinin açılışına özel indirim yaptı.

Kampanyayı duyan vatandaşlar indirimden faydalanmak için mağazanın önüne akın etti.

Saatlerce kuyrukta beklediler

Açılış saatinden saatler önce mağaza önünde yerini alanlar, uzun süre kuyruk bekledi.

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın eden vatandaşlar, mağazanın girişinde adeta izdihama neden oldu.

Uyarılara aldırış etmediler

Çalışanlar halıların birer tane alınması yönünde uyarılarda bulunsa da uyarıları umursayan olmadı.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; halıları kısa sürede tüketen vatandaşların izdihama neden olduğu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya’da ucuz halı için birbirlerini ezdiler VİDEO























