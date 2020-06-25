Bir girişimci, 20 metrekarelik alanda taksiler için ürettiği tepe lambalarını tüm dünyaya göndermeyi hedefliyor.

Antalya'da taksicilik yapan Hakan Doğan, taksiler için çeşitli tepe lambaları üretiyor. Avrupa standartlarında ürettiği tepe lambalarını yurt dışına ihraç ediyor.

Taksicilik mesleğinin yanında girişimcilik yapan Doğan, daha önce sürücülerin kendilerini tehlikede hissettiği anda, bir butona basarak tepe lambasında çıkan "polis imdat" yazısının tasarımını yapan kişi olarak da biliniyor.

Bugünlerde tepe lambası ihracatı üzerine yoğunlaşan girişimci Doğan, 20 metrekarelik dükkanının kapısını Avrupa'ya açıyor.

Antalya'da ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya yolluyor ViDEO

YURT DIŞINDAKİ TAKSİCİLERİN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Daha önce ürettikleri "polis imdat" yazılı tepe lambalarının Avrupa'da da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğan, "Yurt dışında da taksicilik yapan arkadaşların taleplerini değerlendirdik ve Almanya, Avusturya ve Fransa'ya numuneleri gönderdik. İlk olarak Avusturya bize olumlu döndü. Mevzuatları gereği Avusturya'ya 'Taxi' yazılı 100 tepe lambasını gönderdik. Almanya ve Fransa'da gelecek haftalar içinde numuneleri kontrol ederek geri dönüş yapacak. İnşallah yakın zamanda diğer ülkelere de ihracatımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"GURUR DUYUYORUZ"

1900'lü yıllarda taksilerde kullanılmaya başlanan tepe lambalarının yıllar içerisinde analogdan dijitale değişiklik gösterdiğini dile getiren Doğan, "Şu an günümüzde dijital led şeklinde olanlar daha çok tercih ediliyor. Bunlar ülkemizde rahatlıkla kullanılabilir, ancak Avrupa mevzuatları için 'Taxi' yazılı şekilde yolluyoruz. Bu kısır döngüden de bu şekilde kurtuluyoruz. Bunu bir Türk firması olarak yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.



















