Antalya'da, üstü açık havuzlu otomobilde keyif yaptılar

Yasak nedeniyle denize ve havuza giremeyen bir grup genç, üstü açık otomobilin içini havuza çevirip, Antalya sokaklarını dolaştı.

Antalya'da artan hava sıcaklığı ve sahillerin kapalı olması vatandaşları yeni arayışlara sürükledi.

Koronavirüs nedeniyle denize ve havuza girmenin yasaklandığı kentte bir grup genç, kendi çarelerini buldu.

HAVUZLU OTOMOBİLLE SOKAK SOKAK DOLAŞTILAR

Üstü açık otomobili modifiye edip adeta havuz haline getiren gençler, seyir halinde Antalya caddelerinde serinlemenin keyfini yaşadı.

Şoför mahallini ve koltuğunu ayıran bir sistem kuran gençler, ön ve arka koltukların bulunduğu yeri suyla doldurdu. İki yolcunun sıcak altında suyun içinde adeta keyif yaptığı anlarda sosyal mesafe kuralı da çok dikkate alınmadı.

Gençlerin Antalya sokaklarında dolaştığı o anlar ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Üstü açık havuzlu otomobilde keyif yaptılar