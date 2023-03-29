Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı Antalya'nın birçok ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 21 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya Merkez, Manavgat ve Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen 21 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

Antalya, Serik, Manavgat ve Kepez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda; 2 bin 205 adet sentetik uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 350 gram esrar, 4 adet hassas terazi ve 10 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, olay ile ilgili adli tahkikata başlandığı belirtilerek, "Vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir." denildi.