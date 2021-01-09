Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan ATV’nin, kaldırımda, taburede oturduğu sırada üzerine doğru geldiğini fark eden bir kişi son anda kurtulurken, kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi’nde, Kazım Karabekir Caddesi’nde seyir halindeki ATV, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, hızla kaldırıma yöneldi.

ARACIN ÖNÜNDEN SON ANDA KAÇTI

Kaldırımda taburede oturup çay içen bir kişi, ATV'nin üzerine geldiğini fark edince son anda ayağa kalkıp kendini kurtardı. Kaldırımdaki saksıya çarpan ATV devrilirken, üzerindeki sürücü ile arkasında oturan kişi yola savruldu.

Antalya'da üzerine gelen ATV'den son anda kurtuldu-Video

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada adı öğrenilemeyen ATV sürücüsü ile beraberindeki kişi, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.