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    Antalya'da vince bağlı otomobilde tehlikeli çekim

    Antalya'da bir grup genç, hurdaya çıkmış otomobili vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttıkları anı kameraya çekti.O sırada vincin altında bir kadın ile 2 küçük çocuk vardı.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 22:54
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 23:10
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    Antalya'da vince bağlı otomobilde tehlikeli çekim

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi’nde hurdaya çıkmış bir otomobilin vinç yardımıyla havaya kaldırıldığını gösteren ve sosyal medya platformunda paylaştıkları kamera çekimleri izleyenleri korkuttu.

    REKLAM ÇEKİMİ SANDILAR

    Bir grup genç, çekici yardımıyla getirdikleri otomobili, vinç kullanarak yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttıkları görüntüleri paylaştı. Otomobilin içindeki kamera ile vincin etrafında dolanan dron kamerası, "Reklam çekimleri mi yapıyorlar?" sorusunu akıllara getirirken; çekim sırasında bir kadın ile 2 çocuğun vincin ve havadaki otomobilin hemen altında dolaşması tepkiye neden oldu.

    Antalya'da vince bağlı otomobilde tehlikeli çekim-Video

    GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

    Görüntüleri, cep telefonu ile çeken kişinin, ‘Tuğrul canlı yayına katıl, canlı yayına!’ sözleri ile ‘Kaç metredeyiz? Az oldu az’ şeklindeki konuşmaları kayda yansıdı. Tavanındaki halat ile 30 metre yukarıya çıkartılan otomobil içindeki kişinin, ‘Aşağıya bakar mısınız?’ sözleri de yüksekliği göstermesi açısından dikkat çekti. Görüntüleri izleyenler ise halatın kopması halinde büyük bir tehlikenin yaşanacağından kaygılandıklarını dile getirerek, “Bu tür çekimler riskli. Çekimler sırasında mutlaka sağlık ekibi hazır olmalı. Güvenlik şeridi çekilmeli” diye konuştular.

    Antalya da vince bağlı otomobilde tehlikeli çekim #1

    Antalya da vince bağlı otomobilde tehlikeli çekim #2

    Antalya da vince bağlı otomobilde tehlikeli çekim #3

    Antalya da vince bağlı otomobilde tehlikeli çekim #4

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