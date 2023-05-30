Antalya'da bir kişi yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Araçlar yolda kalırken, bir vatandaş parkta oluşan su birikintisinde sörf yaparak anın tadını çıkardı.

İHA

Sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, ortaya renkli görüntüler de çıktı..

Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu.

Yaklaşık 1 saat devam eden yağmurda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura kent merkezinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken, kimi vatandaşlar ise AVM’lerin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı binaları su basarken, bazı yerlerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Kentte trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Parktaki su birikintisinde sörf yaptı

Şiddetli yağmur sonrası parkta oluşan su birikintisinde bir vatandaş sörf yaptı. O anlar bir başka vatandaş tarafından görüntülendi.