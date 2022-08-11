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    Antalya'da yağmur yağınca müzik açıp oynadılar

    Bölgede uzun zamandır etkili olan sıcaklıkların ardından aniden yağan yağmur, turistleri sevindirdi. Müzik açarak yağmur altında oynayan vatandaşlar, "Özlenen yağmur" diyerek sevinç yaşadı.
    • 11.08.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:55
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    Antalya'da yağmur yağınca müzik açıp oynadılar

    Yurt genelinde etkili olan "eyyam-ı bahur" sıcakları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Birçok bölgede hava sıcaklığı nedeniyle gündüz dışarı çıkılmadı.

    Tatillerini denize girerek değerlendirmek isteyenler de tehlikeli sıcaklarda vakitlerini evde geçirmek zorunda kaldı.

    Termometreler 40 dereceye ulaştı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, iç kesimlerde de Marmara Bölgesi'nde sağanak yağmurun etkili olacağı belirtildi.

    İstanbul'da dün vatandaşlar yağan yağmurla ferahlarken, termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Antalya'da da tatilciler bugün serinledi.

    Antalya da yağmur yağınca müzik açıp oynadılar #1

    Müzik eşliğinde oynayarak yağmuru karşıladılar

    Manavgat'ın meşhur milli parkı olan Köprülü Kanyon'a giden yerli ve yabancı turistler, aniden bastıran yağmurla rahatladı.

    İHA'nın aktarımına göre; şaşkınlık yaşayan turistler ve bölgede piknik yapan vatandaşlar, müzik eşliğinde oynayarak yağmurun sevincini yaşadı.

    "Özlenen yağmur"

    Yağmur altında eğlenen Mustafa Ünal, "Yağmur yağınca mutlu olduk. Bu anı oynayarak kutladık." dedi.

    Cep telefonu ile çekilen videoda da bir vatandaş, "Ver Allah'ım yağmur. Kaçın kaçın inanılmaz yağmur var, rafting de bir taraftan devam ediyor. Özlenen yağmur, yağmur olmadan bereket asla olmaz." diyerek sevincini dile getirdi.

    Antalya da yağmur yağınca müzik açıp oynadılar #2


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