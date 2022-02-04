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    Antalya’da yakınına düşen yıldırımdan yaralandı

    Şemsiyesiyle yürüyen kişi, yakınına yıldırım düşmesi sonucu bacaklarından yaralandı. Yıldırımın düştüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 14:46
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    Antalya’da yakınına düşen yıldırımdan yaralandı

    Dün gün boyunca hakim olan gök gürültülü sağanak yağışta çakan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı Antalya'da birçok yerde su baskını ve dolu yağışı meydana geldi.

    Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde talihsiz bir olay meydana geldi.

    ŞİMŞEK ÇAKMASIYLA YILDIRIM DÜŞTÜ

    Otomobilini park eden bir kişi şemsiyesini açtıktan sonra yürüyüşe geçti.

    10 adım atan kişinin yakınına şimşek çakmasıyla birlikte yıldırım düştü.

    DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

    Yavaş yavaş dizlerinin üzerine çöken kişinin daha sonra yere uzandığı anlar anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu fakat ayaklarında ciddi derecede morluklar olduğu öğrenildi.

    Antalya’da yakınına düşen yıldırımdan yaralandı #1

    Antalya’da yakınına düşen yıldırımdan yaralandı #2


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