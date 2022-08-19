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    Antalya'da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı

    Antalya'da evde çıkan yangında mahsur kalan engelli Fatma ve kocası Ali Gembeş ile torunları Berkay Gembeş komşuları tarafından kurtarıldı.
    • 19.08.2022 - 21:26
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 21:53
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    Antalya'da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı

    Saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 sokak üzerinde yer alan 8 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, dumanları ve alevleri gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarla kısa sürede bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Komşuları kurtardı

    İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle sakinleri daireye girerek içeride bulunan engelli Fatma Gembeş (74) ile kocası Ali Gembeş (74) ve torunları 7 yaşındaki Berkay Gembeş'i çıkartarak, aşağıya indirdi.

    Yangın ve dumandan etkilendiği görülen Fatma Gembeş'e komşuları üzerine su dökerek rahatlatmaya çalışıp su içirdi.

    Küçük Berkay yangından etkilenmedi

    Sağlık ekipleri Fatma ve eşi Ali Gembeş'e müdahele ederek tedavisini yaptı. Berkay'ın ise yangından etkilenmediği belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Berkay, yangını haber alarak gelen babasına teslim edildi.

    Yangın söndürüldü

    DHA'nın haberine göre yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Bu arada sokakta toplanan vatandaşlar, yangını ve itfaiyenin müdahalesini cep telefonu ile kaydetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Antalya'da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı VİDEO

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #1

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #2

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #3

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #4

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #5

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #6

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #7

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #8

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #9

    Antalya da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı #10


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