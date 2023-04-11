Antalya'da yasa dışı avlanan balıkçılar İHA'larla tespit ediliyor Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak balıkçılara yönelik olarak İHA'ların da bulunduğu dijital teknolojiler yoğun olarak kullanılmaya başlandı.

İHA

Hemen hemen her alanda İHA'lar en büyük yardımcı haline dönüştü..

Birçok kurum, yaptığı çalışmalarda İHA'lardan büyük destek sağlıyor.

Bunlardan biri de Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü oldu.

Yasa dışı avlanan balıkçılar İHA'larla tespit ediliyor

Ekipler, kaçak balık avlananlara yönelik olarak yeni bir yönteme geçti. Ekipler kaçak avlanmanın önüne geçmek için İnsansız Hava Araçlarından (İHA) da faydalanmaya başladı.

"Denetimleri artık İHA destekli olarak yapılıyor"

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: