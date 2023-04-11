Antalya'da yasa dışı avlanan balıkçılar İHA'larla tespit ediliyor

Hemen hemen her alanda İHA'lar en büyük yardımcı haline dönüştü..
Birçok kurum, yaptığı çalışmalarda İHA'lardan büyük destek sağlıyor.
Bunlardan biri de Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü oldu.
Yasa dışı avlanan balıkçılar İHA'larla tespit ediliyor
Ekipler, kaçak balık avlananlara yönelik olarak yeni bir yönteme geçti. Ekipler kaçak avlanmanın önüne geçmek için İnsansız Hava Araçlarından (İHA) da faydalanmaya başladı.
"Denetimleri artık İHA destekli olarak yapılıyor"
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Suların ısınmasıyla birlikte, iç sularda üreme dönemine giren balıkların avlanması, türlerin neslini tehdit ediyor. Balıkçılık mevzuatına göre 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya iç sularında avlanma faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir.
Dron destekli denetimlerde ilk olarak Antalya Köprü Çayı, Aksu Çayı ve Doyran Göletlerinde kontroller gerçekleştirilmiş olup tebliğe aykırı faaliyet yürütenler hakkında yasal işlem yapıldı. Su Ürünleri Denetimleri artık İHA destekli olarak yapılmaktadır. Çocuklarımızın da gelecekte balık yiyebilmesi için lütfen kurallara titizlikle uyalım.