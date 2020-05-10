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    Antalya'da yasağa rağmen çırılçıplak denize giren adam

    Gazipaşa ilçesinde, yasak olmasına rağmen sahile giden bir kişi, çırılçıplak denize girdi.
    • DHA
    • 10.05.2020 - 20:39
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    Antalya'da yasağa rağmen çırılçıplak denize giren adam

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde bir kişi, sahile gelerek çırılçıplak denize girdi.

    Selinus Sahili'ne saat 11.30 sıralarına gelen yaşlı adam, deniz kıyısına yaklaşarak, elbiselerini çıkarmaya başladı.

    Antalya'da yasağa rağmen çırılçıplak denize giren adam VİDEO

    ÇIRILÇIPLAK DENİZE GİRDİ

    Bir müddet sonra üzerinde sadece şortu kalan adam, onu da çıkarıp, çırılçıplak denize girdi.

    Kıyıda bir süre denize giren kimliği belirsiz adam, daha sonra sudan çıkıp, tekrar elbiselerini giyerek uzaklaştı.

    Yasağa rağmen çırılçıplak denize girdi -1

    Yasağa rağmen çırılçıplak denize girdi -2

    Yasağa rağmen çırılçıplak denize girdi -3

    Yasağa rağmen çırılçıplak denize girdi -4

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