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Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan gençler yakalandı

Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan gençler yakalandı

Polis ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasını iki kez ihlal eden 3 gence, 3 bin 182 lira para cezası kesildi.