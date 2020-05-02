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    Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan gençler yakalandı

    Polis ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasını iki kez ihlal eden 3 gence, 3 bin 182 lira para cezası kesildi.
    • İHA
    • 02.05.2020 - 17:28
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    Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan gençler yakalandı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 genç, evlerine yakın bölgedeki bir parka gelerek banklarda oturmaya başladı.

    Bu sırada devriye gezen ekipler, fark ettikleri gençleri uyararak evlerine gitmelerini istedi.

    3 BİN 182 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

    Ekipler, bir sonraki devriyede yine aynı parkta gençlerin oturduğunu görünce, haklarında cezai işlem başlattı.

    Kimlik bilgileri alınan gençlere oturdukları bank üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle her birine 3 bin 182 lira para cezası yazıldı.

    Polis ikinci kez yakaladığı gençleri affetmedi

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