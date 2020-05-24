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    Antalya’da yaşlı adam parkta hayatını kaybetti

    Sokağa çıkma izninden eşiyle yararlanan yaşlı adam, parkta rahatsızlanarak yaşamını yitirirken, haberi duyup olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.
    • İHA
    • 24.05.2020 - 17:47
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    Antalya’da yaşlı adam parkta hayatını kaybetti

    Koronavirüs önlemleri kapsamında verilen sokağa çıkma izniyle 72 yaşındaki Mustafa Torun ve 68 yaşındaki Hatice Torun çifti, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki Düden Park’a gitti.

    Parkta bir süre dolaşan çift, şelalenin aktığı noktaya doğru yürüyüşe geçti.

    BAYILDIĞINI SANDI

    Köprüden geçip akarsu boyunca yürümeye başlayan Mustafa Torun, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Eşinin bayıldığını zanneden Hatice Torun’un yardımına hemen yakındaki polis ekipleri ve bekçiler koştu.

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    KALP PİLİ DE TAKILIYDI

    Olay yerine gelen ekipler, kalp pili de takılı olan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber yaşlı adamın kızı Zeynep Toker ve damadı Mehmet Toker’e de verildi.

    CENAZESİNİN BAŞINDA AĞLADI

    Babasının üzerinin örtülü olduğunu gören Zeynep Toker, gözyaşlarına boğuldu. Eşine ve annesine sarılan Zeynep Toker’i yakınları teskin etmeye çalıştı. Boşluktan faydalanıp babasının yüzündeki örtüyü açan ve babasına dokunan Toker, uzun süre eşine sarılıp, babasının cenazesi başında ağladı.

    6 AY ÖNCE GELDİ

    Mustafa Torun’un Almanya’da yaşadığı ve 6 ay önce kızının yanına geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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