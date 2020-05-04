Antalya'da yatalak gencin 6 yıldır göz kapakları kapanmıyor

Yatağa bağımlı hale gelen 29 yaşındaki gencin gözleri, göz kapaklarını kırpamadığı ve enfeksiyon kapmaması için bantla kapatılıyor.

Gülsüm ve İbrahim Özçelik çiftinin oğlu Halil Özçelik (29), 8 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı.

Dereceyle girdiği üniversitede saz, gitar, klarnet ve kaval çalmayı öğrenen Öztürk, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük çekti.

YATAĞA BAĞIMLI HALE GELDİ

Belirtilerden dolayı hastaneye götürülen Özçelik'e, 'Behçet' hastalığı teşhisi konulurken, birkaç hastanede daha muayene edilen Özçelik'e bu kez SSPE (kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) hastalığı teşhisi konuldu.

Geçen sürede yatağa bağımlı hale gelen Özçelik'e her seferinde farklı bir teşhiste bulunuldu.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ OLDU

SSPE konusunda uzman olan doktorlar, aileye bulguların SSPE'yi göstermediğini belirtti.

Tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm Özçelik oldu.

GÖZLERİNİ YARA BANDIYLA KAPATIYOR

Oğlunun her türlü kişisel bakımını yapan Gülsüm Özçelik, adeta kan çanağına dönen gözlerin bir süre sonra kuruluk nedeniyle söneceğinden korktuğunu belirterek gözlerini yara bandıyla kapatıyor.

"BİZİM DERDİMİZE ÇARE BULUNMADI"

Yara bandını her gün 3 saatte bir iki göze yapıştırıp kapanmasını sağlayan Özçelik, "Oğlumun hastalığıyla ilgili bir gelişme yıllardır olmadı. Her şeye çare bulunurken, bizim derdimize bulunmadı. Gözü daha fazla kanlanmasın diye yara bandıyla kapatıyorum. Sürekli bantları değiştiriyorum. Ne olacak bu halimiz, birisi yardım etsin artık." dedi.