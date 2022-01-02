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Antalya’da yazdan kalma günler

Antalya’da yazdan kalma günler

Hafta içi kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da, iki gündür güneş kendini gösteriyor. 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti.