Haberler

İç Haber

Antalya'da yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

Antalya'da yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

Antalya'da 2 kişi, tartıştıkları psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişiyi tekme, tokat ve sopayla dövdü. O anlar ise cep telefonuna kaydedildi.