Antalya'da yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler
Antalya'da 2 kişi, tartıştıkları psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişiyi tekme, tokat ve sopayla dövdü. O anlar ise cep telefonuna kaydedildi.
- DHA
- 11.04.2021 - 17:05
- Güncelleme : 11.04.2021 - 19:16
Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, henüz bilinmeyen nedenle sokakta 3 kişiyle tartışmaya başladı.
TEKME, TOKAT, SOPAYLA DÖVDÜLER
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden ikisi, tartıştıkları kişiyi yere yatırıp tekme, tokat ve sopayla darbetti. Üçüncü kişi ise sokakta olayı izledi. Elinde sopa olan kişi, yere yatırdıkları kişi ayağa kalkınca bu sefer de yakasından çekiştirdi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
2 kişinin tartıştıkları kişiyi darbettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Antalya'da yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler VİDEO