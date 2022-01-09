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    Antalya'da yoğun kar yağışı

    Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 04:46
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    Antalya'da yoğun kar yağışı

    Saat 22.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

    KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

    Bölgede kar kalınlığının yer yer 20-30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

    Antalya da yoğun kar yağışı #1

    SĞRĞCĞLERE ZİNCİR UYARISI

    Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

    Antalya da yoğun kar yağışı #2

    Antalya da yoğun kar yağışı #3

    Antalya da yoğun kar yağışı #4

    Antalya da yoğun kar yağışı #5

    Antalya da yoğun kar yağışı #6


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