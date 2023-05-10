Antalya'da yolcularını otobüste bırakıp giden şoför konuştu: Psikolojim bozuldu Araç içerisindeki vatandaşlarla yaşadığı tartışmanın üzerine sinirlenerek otobüsü durakta park edip terk eden şoför, “16 senedir biz halkın gözünde bir hiçiz, bizi sevmiyorlar. Bizi küçümsüyorlar." dedi.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün garip bir olay yaşandı.

Sosyal medyada sık sık gündem olan otobüs şoförlerinin yolcularla olan ilişkisine bir yenisi daha eklendi.

Özel halk otobüsünün şoförü Rasık Kayaca, araç içindeki vatandaşlarla tartışma yaşadı.

Bunun üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı.

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi.

Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

"Bizi sevmiyorlar bizi küçümsüyorlar"

Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Rasık Kayaca, şu ifadeleri kullandı:

Mesleğimi 16 yıldır yapıyorum. 16 senedir biz halkın gözünde bir hiçiz, bizi sevmiyorlar. Bizi küçümsüyorlar. Araba sayısı az, esnaf zarar ettiğini belirterek araçlarını çekmeye başladı. 300 tane araç çalışmıyor. Bunun zorluğunu biz çekiyoruz, 10 dakikada çıkması gereken araçlar 30 dakikada çıkıyor. Vatandaş sorununu anlatamadığı için bizimle tartışıyorlar. Bu bizi ilgilendirmiyor. Dün sabah 06.00’da işe başladım, 20.00’de işi bıraktım. Duraklarda yolcu fazla oluyor, yolcular araçların neden geç geldiğini bize soruyor.

"Psikolojim bozuldu"

Tartışmanın daha sonra büyüdüğünü belirten Kayaca, şöyle devam etti: