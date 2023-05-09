Antalya'da yolcularla tartışan şoför isyan etti: Otobüsü park edip gitti Antalya’da yolcular ile tartışan bir özel halk otobüs şoförü, otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı öğrenildi.

İHA Antalya'da bir halk otobüsünde yolcularla tartışan şoförden ilginç tepki.. Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Varsak-Sarısu hattında çalışan 07 AU 0441 özel halk otobüsünün şoförü R.K., yolcular ile tartıştı. Şoför otobüsü park ederek araçtan inip gitti Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Şoför iş bıraktı, bir daha dönmedi Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.