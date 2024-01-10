Antalya'da yolun karşısına geçen adam koçun saldırısıyla kendini yerde buldu Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen şahsın koçun saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'nde bir vatandaş yolun karşısına geçmek istediği esnada yanında dört tane koyun bulunan koçun saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan adam kaçmaya fırsat bulamadan aldığı darbeyle refüje yuvarlandı.

Neye uğradığını anlamayan adam toparlanıp ayağa kalktı ve yoluna devam etti.

Henüz birkaç adım attığı sırada ise bölgeden uzaklaşan koç bir anda yeniden ortaya çıkıp adama doğru koşmaya başladı.

Taş atarak kurtuldu

Koçu gören adam saldırıdan kurtulmak için yerden aldığı taşları koça atmaya başladı.

Korkan koç yanındaki koyunlarla birlikte yolun karşısına kaçarken yolun kenarında olayı izleyen gençler de kaçarak uzaklaştı.

Yaşananlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)