Konyaaltı Sahili’nde yasal sınırlar dışına şemsiye ve koltukları taşan işletmelerin eşyalarını kaldırmak isteyen zabıta ekipleri ile işletmeciler arasında çıkan tartışmada bir müşteri aldırmadan uyudu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Temmuz Cuma günü Konyaaltı Sahili'ndeki 33 işletmenin kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca, sınır elemanı, kamusal alandaki yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılmasına yönelik işletme sahiplerine ihtarda bulunmuştu.

İşletmelere verilen 3 gün sürenin ardından bugün zabıta ekipleri, polisle birlikte sahildeki işletmeleri denetlemeye geldi.

Antalya'da zabıtayla işletmeci tartışırken uyuyan müşteri VİDEO



İŞLETMECİLER İLE ZABITA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Ekipler, yasal sınırları dışarısında olduğu öne sürülen masa, sandalye ve şemsiye gibi eşyaları kaldırmak istedi. Buna karşı çıkan işletme sahipleri ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMAYA ALDIRMADAN UYUMAYA DEVAM ETTİ

Gergin anların yaşandığı olaylar anında işletmenin eşyaları taşınırken sandalyede uyuyakalan bir müşterinin görüntüsü ise dikkat çekti.

Çevredeki o kadar sese rağmen uzun süre uyanmayan müşteri, ekiplerin eşyaların taşınması yönündeki ikazın ardından işletme sahibi tarafından yanağından sesle uyandırılamayınca hafif şekilde tokat atılarak uyandırılabildi.

Ardından eşyalar işletme personelleri tarafından bulundukları yerden işletme içerisine alındı.