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    Antalya'daki kazada ölen kişinin babası olduğunu öğrenince yıkıldı

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, minibüsün çarptığı motosikletli Mensur Çağlayan hayatını kayberken, kaza yerinden geçen Fatih Çağlayan, ölen kişinin babası olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 23:46
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    Antalya'daki kazada ölen kişinin babası olduğunu öğrenince yıkıldı

     

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde, Yeşilbayır Mahallesi yönüne giden Mensur Çağlayan'ın(59) kullandığı 07 ACU 390 plakalı motosiklet ile Uğur O. (34) yönetimindeki 07 AID 302 plakalı minibüs, Atatürk Caddesi ile Hacı Hüseyin Altun Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

    ASFALTTA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Çağlayan, asfalt zeminde sürüklenince başındaki kask parçaları ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Antalya daki kazada ölen kişinin babası olduğunu öğrenince yıkıldı #1

    MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

    Sağlık görevlileri, Mensur Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü Uğur O. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Antalya daki kazada ölen kişinin babası olduğunu öğrenince yıkıldı #2

    KAZA YERİNDEN GEÇEN OĞLU, BABASINI GÖRÜNCE YIKILDI

    Olay yerinden geçerken kazayı gören ve bakmaya gelen Fatih Çağlayan, kazada ölenin babası olduğunu görünce gözyaşına boğuldu. Tam bu sırada Mensur Çağlayan'ın cep telefonu çaldı. Fatih Çağlayan telefonu açıp, acı haberi gözyaşları arasında verdi.

    Antalya daki kazada ölen kişinin babası olduğunu öğrenince yıkıldı #3

    Kaza yerine gelen Çağlayan'ın diğer yakınları de büyük üzüntü yaşadı. Mensur Çağlayan’ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

    Antalya daki kazada ölen kişinin babası olduğunu öğrenince yıkıldı #4

    Antalya daki kazada ölen kişinin babası olduğunu öğrenince yıkıldı #5

    Antalya daki kazada ölen kişinin babası olduğunu öğrenince yıkıldı #6

    Antalya daki kazada ölen kişinin babası olduğunu öğrenince yıkıldı #7

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