Antalya'nın Kumluca ilçesine Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan dün sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, ekiplere haber verdi.
Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
YENİDEN ALEVLENDİ
Ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını artırmasıyla yeniden alevlenen yangın, yayılmaya başladı.
Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi.
Bölgenin sarp kayalık ve dağlık olması söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Gece boyu süren çalışmalar sonrasında yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangının önceki gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde yayıldığı üzerinde duruluyor. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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