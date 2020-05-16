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    Antalya'daki ormanda yangın çıktı, 10 dönüm alan zarar gördü

    Manavgat ilçesinde şizofreni hastasının sucuk, yumurta ve patates pişirmek için yaktığı ateş, orman yangınına neden oldu.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 17:16
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    Antalya'daki ormanda yangın çıktı, 10 dönüm alan zarar gördü

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşkesiği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

    Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

    10 DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

    Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

    Yemek pişirmek isterken ormanı yaktı İZLE

    GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan araştırmada yangının akli dengesi yerinde olmayan şizofren raporu bulunduğu belirtilen A.M.'nin sucuk, yumurta ve patates pişirmek için yaktığı ateşin büyümesi sonrası çıktığı tespit edildi. A.M. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI

    Ekipler yangının çıktığı noktada yaptığı araştırmada, A.M.'nin pişirmeye çalıştığı yiyeceklerin kalanlarını buldu. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, bölgede salı gününe kadar hava sıcaklığının yüksek seyredeceğini belirterek, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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