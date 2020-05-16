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Antalya'daki ormanda yangın çıktı, 10 dönüm alan zarar gördü

Antalya'daki ormanda yangın çıktı, 10 dönüm alan zarar gördü

Manavgat ilçesinde şizofreni hastasının sucuk, yumurta ve patates pişirmek için yaktığı ateş, orman yangınına neden oldu.