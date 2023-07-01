Antalya’daki otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarda sabahladı Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından Ege ve Akdeniz’e akın edenler, otelleri doldurdu. Ancak yer bulamayan ya da tatili bedavaya getirmeye çalışanlar, “bu kadar da olmaz” dedirten anlar yaşattı. Plajları çadır kente çevirenler, otoparkları ağzına kadar dolduranlar, araçlarında uyuyanlar dikkat çekti.

İHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde evinde durmak istemeyenler, aylar öncesinden rezervasyonlarını yaptırdı.

Durum böyle olunca da otellerde yer kalmadı.

İstenmeyen görüntüler...

Uyarıları dikkate almayarak son anda plan yapanlar ise yollarda sabahladı.

Halk plajlarında da istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Plaj, çadır kente döndü

165 bin olan yatak kapasitesini tamamen dolduran Alanya ise 364 bin olan nüfusunu neredeyse ikiye katladı.

İlçeye rağbet çok olunca, günübirlik sahillerden İncekum Plajı, adeta çadır kente döndü.

Memleketlerinde kurban ibadetini tamamladıktan sonra gece saatlerinde gelip araçlarında sabahlayan ve gün aydınlanınca denize girenler, otoparkı doldurdu.

Yere battaniye serip uyudular

Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarında kalan tatilcilerin bu hali "pes" dedirtti.

Otomobillerini otel gibi kullanıp içinde üç, dört kişi yatanlar, yine araçlarının başına kurdukları sofrayı olduğu gibi çöp halinde bırakıp uykuya dalanlar ile açık havada yere serdikleri battaniyeler ya da şezlongların üzerinde sıralanmış şekilde uyuyanlar, dikkat çekti.