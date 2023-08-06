Antalya’daki plajda unutulan cüzdanı sahibine teslim etti Plaj işletmesi sahibi, sahilde bulunan ve içinde nakit para ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde iki çekin olduğu cüzdanı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile sahibine ulaştırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Milyonlarca turistin gittiği Antalya’da turizm sezonu hareketli geçiyor. Kentin en hareketli ilçelerinden biri olan Alanya’da da plajlar tıklım tıklım. Plajda düşürülen cüzdanı teslim aldı İlçenin İncekum plajında işletmecilik yapan Recep Erdoğan, bir tatilci tarafından sahilde bulunarak kendisine teslim edilen cüzdanı, sahibine ulaştırmak istedi. Erdoğan, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Sahibi, video ile ortaya çıktı Cüzdanda kimlik, ehliyet, kredi kartı, sigorta belgesi ve toplam 1 milyon TL değerinde iki çekin yer aldığını gören Erdoğan, o videoda cüzdanı sahibine ulaştırmak istediğini söyledi. Çok geçmeden cüzdanın sahibi videoyu izledi. Cüzdanını verirken uyardı Plaja gelen Hakan Yiğit, cüzdanı sahilde yürürken çantasından düşürmüş olabileceğini dile getirdi. Yiğit, cüzdanı bulan vatandaşa ve işletme sahibi Recep Erdoğan’a teşekkür ederken, Erdoğan ise kıymetli eşyalarına dikkat etmesi konusunda Yiğit'e uyarıda bulundu.