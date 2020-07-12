Birçok vatandaş, serinlemek için girdiği su kanalından çıkan yılanlara rağmen yüzmeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının 34, hissedilenin ise 38 derece olduğu Antalya'da yetişkinler ve çocuklar, serinlemek için denizle beraber su kanallarını da tercih ediyor.

Tehlikeli ve yasak olmasına rağmen Kepez ilçesinde bulunan sulama kanallarına girenler, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Sulama kanalına gelen çocuklar derinliği 2-3 metreye kadar çıkan suda eğlenirken, suyun içerisinden çıkan yılanlar da oldukça dikkat çekiyor.

YILANLARA RAĞMEN YÜZÜYORLAR

Sudaki yılanı yakalayan Veli Yeşilova, daha sonra hayvanı başından tutarak sudan çıkardı. Yılanı yanındakilere gösteren Yeşilova, yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı boynuna ve koluna doladı.

Kanalda yüzenler bir süre yere koyup izledikleri yılanı daha sonra tekrar kanala bıraktı.

Antalyalılar yılanlı kanalda yüzüyor ViDEO

Havanın sıcak, denizin ise uzak olmasından dolayı serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen Veli Yeşilova, “Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu." dedi.

"RAMPA YAPILSIN İSTİYORUZ"

Ali Satılmış ise denizin uzak olmasından dolayı buraya yüzmeye geldiklerini belirterek, “Belediyeden buraya rampa yapmasını istiyoruz. Bizim için değil, çocuklar için istiyoruz. Allah korusun boğulurlar falan. Burası tehlikeli ancak derin olmadığı için giriyoruz." diye konuştu.