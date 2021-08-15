Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tur teknesinde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Alanya'nın Türkler Mahallesi’nde iki tur teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangınlara müdahale edilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tur teknelerinde yangın VİDEO