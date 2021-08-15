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    Antalya'nın Alanya ilçesindeki tur teknelerinde yangın

    Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tur teknesinde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 23:54
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 00:02
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    Antalya'nın Alanya ilçesindeki tur teknelerinde yangın

    Alanya'nın Türkler Mahallesi’nde iki tur teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    ÖLÜ VE YARALI YOK

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangınlara müdahale edilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

    Antalya'nın Alanya ilçesindeki tur teknelerinde yangın VİDEO

    Antalya nın Alanya ilçesindeki tur teknelerinde yangın #1

    Antalya nın Alanya ilçesindeki tur teknelerinde yangın #2

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