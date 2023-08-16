Antalya'nın serinlik molası: Vatandaşlar 'karlama' ile ferahlıyor Kızlar Sivrisi Dağı'nın eteklerindeki çukurlardan çıkarılan kar, zorlu bir yolculuğun ardından şerbet olarak satışa sunuluyor. Bardağı 15 liradan satılan 'karlama' için büyük bir uğraş veriliyor.

AA

Nemin yüzde 89'lara kadar çıktığı Antalya’da yerli ve yabancı turistler serinlemenin yolunu arıyor…

Akdeniz’in sıcak suyu da çözüm olmazken, ‘karlama’ fikri cazip geliyor.

Çukurlara kar depoluyor

Kumluca'da şerbet satarak geçimini sağlayan Ramazan Ulusoy, eşiyle bahar aylarında Elmalı’daki Kızlar Sivrisi Dağı'nın eteklerinde bulunan çukurlara kar depoluyor.

Karın erimemesi için üzerini kalın örtülerle kapatan Ulusoy, sıcaklıkların ve nemin artmasıyla birlikte zorlu patikaları tırmanarak belirlediği bu noktalara ulaşıyor.

Bardağını 15 liradan satıyor

Testere yardımıyla büyük küp şeklinde kestiği karı traktörle Kumluca'ya getiren Ulusoy, semt pazarlarında şekerli, pekmezli, ballı veya meyveli kar şerbeti olarak bardağını 15 liradan satıyor.

Her hafta dağdan kar taşıyan Ulusoy, hem sıcaktan bunalanları serinletiyor hem de gelir elde ediyor.

"Geçimimi bununla sağlıyorum"

15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Ulusoy, “Geçimimi bununla sağlıyorum. Baharın çukurlara karı bastırıp, yazın testerelerle keserek taşıyoruz. Hakiki doğal kar budur, lezzetli şerbetler yapıyoruz. Hem serinlemek isteyenlere destek oluyorum hem para kazanıyorum.” dedi.

"Sevilerek tüketiliyor"

Antalya'nın batı ilçelerinde yörenin kültürünü, yaşamını yansıtan videolar çekerek sosyal medya hesabında paylaşan Şaban Dede, kentte “karlama” olarak da bilinen kar şerbetinin zorlu koşullarda çıkarılarak taşındığını söyledi.

Dede, “Sıcak havadan bunalanlar doğal kar şerbetiyle serinliyor. Oldukça sevilerek tüketiliyor. Karın ilçe merkezine ve sahillere kadar erimeden ulaştırılmasındaki meşakkati göstermek istedim.” diye konuştu.