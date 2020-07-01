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- Antalya'nın sıcağı polis memurunu da vurdu
Antalya'nın sıcağı polis memurunu da vurdu
Trafik kazasına giden trafik polisi, kavurucu güneşin etkisinden korunmak için plaj şemsiyesiyle olay yerine geldi.
- İHA
- 01.07.2020 - 15:52
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Hacı Kerim Caddesi'nde, Ali U.'nun kulandığı 07 UK 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Ali U. ve araçta bulunan oğlu yaralandı.
POLİS MEMURU ŞEMSİYEYLE GELDİ
Kaza yerine gelen trafik polisi, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede sıcaktan korunmak için plaj şemsiyesi kullandı.
Kucağında plaj şemsiyesi ile olay yerinde inceleme yapan polis, sıcak altında bulduğu yöntemle dikkat çekti.
Antalya'nın sıcağı polis memurunu da vurdu