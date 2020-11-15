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    Antalya'nın zirvesinde kar, sahilinde deniz keyfi

    Turizmin başkenti Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı, ilçenin sahilinde ise vatandaşlar denize girdi.
    • AA
    • 15.11.2020 - 13:26
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 17:04
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    Antalya'nın zirvesinde kar, sahilinde deniz keyfi

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kayak ve turizm merkezi Saklıkent'in bir bölümü beyaza büründü.

    Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine yağan ilk karın kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü.

    Antalya kar

    DENİZ SUYU SICAKLIĞI 23 DERECE

    Konyaaltı Plajı'nda ise sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakıyor. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olduğu kentte, kasımda yüzmenin keyfi yaşanıyor.

    Güneşin bütün ışıltısıyla kendini gösterdiği şehirde sahiller, güneşlenenlerle dolarken, kimi sahilde kitap okumayı kimi de yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

    Antalya deniz

    kar

    Antalya deniz

    Antalya deniz

    Antalya deniz

    Antalya deniz

    Antalya deniz

    Antalya deniz

    Antalya deniz

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