Antalyaspor'un eski futbolcularından Oral Yenigün vefat etti
Antalyaspor'un eski oyuncusu Oral Yenigün, 62 yaşında hayatını kaybetti. Yenigün için bugün saat 12.00'de kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenlenecek.
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 06:18
Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulübün efsane isimlerinden eski futbolcu Oral Yenigün'ün vefat ettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.
Açıklamada, merhum Yenigün'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dilendi.
YARIN TÖREN DÜZENLENECEK
Yenigün için bugün saat 12.00'de kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenleneceği, cenazenin ise öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.