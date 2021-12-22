Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

Hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılının sona ermesine sayılı gün kala, kentte 9 milyon yabancı turist sayısının geçildiği kaydedildi.

Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı, ocak ayından bugüne kadar geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.

İLK SIRADA RUSYA VAR

Geçen yıl aynı dönemde hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı, 3 milyon 410 bin 44 olarak kaydedilmişti.

Kente en çok turist gönderen ülkeler arasında, ilk sırada Rusya yer aldı. Bu ülkeyi Ukrayna, Almanya ve Polonya takip etti.