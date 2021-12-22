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    Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

    Hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 11:46
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    Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

    Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılının sona ermesine sayılı gün kala, kentte 9 milyon yabancı turist sayısının geçildiği kaydedildi.

    Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı, ocak ayından bugüne kadar geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.

    İLK SIRADA RUSYA VAR

    Geçen yıl aynı dönemde hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı, 3 milyon 410 bin 44 olarak kaydedilmişti.

    Kente en çok turist gönderen ülkeler arasında, ilk sırada Rusya yer aldı. Bu ülkeyi Ukrayna, Almanya ve Polonya takip etti.

    Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti #1

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