Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti
Hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.
- DHA
- 22.12.2021 - 11:46
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılının sona ermesine sayılı gün kala, kentte 9 milyon yabancı turist sayısının geçildiği kaydedildi.
Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı, ocak ayından bugüne kadar geçen yıla göre yüzde 164 artışla 9 milyon 2 bin 217 oldu.
İLK SIRADA RUSYA VAR
Geçen yıl aynı dönemde hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı, 3 milyon 410 bin 44 olarak kaydedilmişti.
Kente en çok turist gönderen ülkeler arasında, ilk sırada Rusya yer aldı. Bu ülkeyi Ukrayna, Almanya ve Polonya takip etti.