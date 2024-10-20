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DHA

Antalya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor...

Turist akınına uğrayan Antalya'nın Alanya ilçesine iki kruvaziyer gemisiyle toplam 1132 yolcu geldi.

Turistlerin ilçedeki tarihi noktalara ilgisi yoğundu.

YOLCULARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ RUS

Alanya Limanı'na yolcu gemileri gelmeye devam ederken son olarak Panama bandıralı 193 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Astoria Grande', büyük bölümü Rus olmak üzere toplam 1030 yolcu ve 446 personeliyle saat 08.00 sıralarında Antalya'dan Alanya'ya gelerek, demirledi.

Yolcu gemisinin saat 20.00'de İzmir'e hareket edeceği belirtildi.

BAHAMA BANDIRALI KRUVAZİYER AKŞAM SAATLERİNDE DEMİR ALACAK

Kente gelen bir diğer kruvaziyer ise Bahama bandıralı 90 metre uzunluğundaki 'HebrideanSky' oldu.

Antalya'dan saat 08.00 sıralarında gelen gemide, çoğunluğu İngiliz turist olmak üzere toplam 102 yolcu ve 69 personel bulunduğu belirtildi.

Geminin akşam saatlerinde Limasol'a gitmek üzere demir alacağı bildirildi.