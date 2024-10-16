Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu liderliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, geleneksel aylık toplantı düzenlendi.

Dernek Başkanı Saatçioğlu, burada yaptığı konuşmada, başarılı bir sezon geçirdiklerine işaret ederek Antalya'ya gelen yabancı turist sayısına dikkat çekti.

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Geçen yıla göre turist sayısında artış yaşandığını dile getiren Saatçioğlu, şöyle konuştu:

16 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları istatistiğine göre 15 milyon yabancı misafir ağırlamış bulunmaktayız. İlk sırada 3 milyon 250 bin Rus, ikinci sırada 2 milyon 750 bin ile Alman, üçüncü sırada 1 milyon 300 bin ile İngiliz, dördüncü sırada da 1 milyon 100 bin ile Polonyalı misafirlerimiz yer aldı.