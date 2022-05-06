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    Antarktika'da buz tabakasının altında büyük ölçüde su tespiti yapıldı

    Antarktika'da yapılan araştırmalara göre büyük buz tabakalarının altında yoğun su kütlesi tespit edildi.
    • 06.05.2022 - 22:54
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 00:09
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    Antarktika'da buz tabakasının altında büyük ölçüde su tespiti yapıldı

    Antarktika'nın batı kısmında yapılan araştırmalara göre, 100 kilometrekarelik alandaki derin katmanlarda ıslak sünger şeklinde bulunan suyun ayrıştırılması halinde 220 ila 820 metre derinlikte bir göl oluşabileceği hesaplandı.

    Araştırma ekibinin, buzulların altındaki yeraltı suyunu tespit etmek için 6 hafta boyunca doğrudan yüzeye yerleştirilmiş jeofizik aletlerle manyetotellürik görüntüleme adı verilen bir tekniği uyguladığı kaydedildi.

    "Şimdiye kadar ayrıntılı bir görüntüleme yapılmamıştı"

    Araştırmalarını anlatan baş yazar California San Diego Üniversitesi Scripps Enstitüsünden Chloe Gustafson, "İnsanlar bu tortullarda derin yeraltı suyu olabileceğini varsayıyordu ancak şimdiye kadar hiç kimse ayrıntılı bir görüntüleme yapamadı." ifadesini kullandı.

    AA'nın haberine göre, araştırmanın ortak yazarı Columbia Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri bölümü Öğretim Üyesi Doçent Kerry Key de buz yatağından yaklaşık 5 kilometreye ve hatta daha derinine kadar görüntüleme yaptıkları bilgisini paylaştı.

    Antarktika da buz tabakasının altında büyük ölçüde su tespiti yapıldı #1

    Keşfedilmemiş bir bölüm

    Yeraltı suyu sisteminin bölgenin keşfedilmemiş bir bölümünü ortaya koyduğuna işaret edilen çalışmada, özellikle iklim krizi ve yükselen deniz seviyeleri ile ilgili olarak, ilgili keşfin etkilerini anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

    Antarktika da buz tabakasının altında büyük ölçüde su tespiti yapıldı #2


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