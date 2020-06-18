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    Antaya'da motosiklet kazası can aldı: 1 ölü

    Alanya ilçesinde Ömer Kamil Yıldırım’ın (33) motoruyla yaptığı kazada başını kaldırıma vurması nedeniyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 19:58
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    Antaya'da motosiklet kazası can aldı: 1 ölü

     

    Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan Ömer Kamil Yıldırım yönetimindeki motosiklet, virajda kontrolden çıkarak bir anda önündeki araca çarptı ve yola savruldu.

    Motosikletin üzerinden savrularak yere düşen Yıldırım, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı.

    KASK TAKMAYAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kafasında kaskı bulunmayan Yıldırım, kanlar içerisinde kaldı.
    Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Yıldırım’ın cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından morga götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Motosiklet devrildi, kaldırıma başını vuran sürücü öldü -1


    Motosiklet devrildi, kaldırıma başını vuran sürücü öldü -2

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