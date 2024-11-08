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İHA

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım tarihleri arasında 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline başladı.

KİLİT KAVŞAK'TAKİ TRAFİK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tatil heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileler, yollarda da hareketlilik oluşturdu. Ulaşımda 43 iline geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de tatilin başlamasının ardından akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.

Ankara-Kırıkkale D200 kara yolunda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle Yahşihan Kavşağı kapatıldı. Bu nedenle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Çalışmaların sürdüğü yolda, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlemlendi. Öte yandan Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda ise araç akışının sorunsuz şekilde devam ettiği görüldü.