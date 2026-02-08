Ara tatil ve Ramazan Bayramı birleşti mi 2026? MEB resmen duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İkinci döneme devam eden öğrenciler, nisan ara tatilini iple çekiyor.

Bu dönemki ara tatil takvimine bir de Ramazan Bayramı denk geliyor.

16 Mart'ta başlayacak olan Nisan 2026 ara tatili kapsamında bayram tatili de birleşecek mi merak ediliyor; derken MEB'den yanıt geldi.

Nisan ara tatili ve Ramazan Bayramı birleşecek mi belli oldu.

Tatiller birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün açıklandı? Okullar ne zaman açılacak? Yanıtı haberimizde...

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ 2026

Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü son dersin ardından ara tatiline başlayacak. Ara tatil 26-20 Mart tarihleri aralığında uygulanacak.

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. 3 gün süren bayram 22 Mart Pazar günü sona erecek. Böylece ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili aynı tarihlerde olacak.

Ara tatilin ardından okullarda dersler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.