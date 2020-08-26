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    Arabalı vapurda yangın paniği

    Sirkeci vapur iskelesinden hareket eden bir arabalı vapurun motorundan dumanlar yükseldiğini gören yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
    • İHA
    • 26.08.2020 - 20:56
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    Arabalı vapurda yangın paniği

    İstanbul'da Sirkeci'deki vapur iskelesinden yola çıkan bir arabalı vapur, iskeleden açıldıktan kısa bir süre sonra bazı vatandaşlar motor kısmından dumanlar çıktığını gördü.

    Bunun üzerine vatandaşlar durumu kaptana haber verdi. Ardından itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine de haber verildi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vapurda bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken itfaiye ekipleri de limana yanaşan vapurda çalışma başlattı.

    YOCULAR TAHLİYE EDİLDİ

    Olay sonrası itfaiye ekipleri vapurda çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda aracın motor kısmında arıza olduğu tespit edildi. Yolcuları ise başka bir arabalı vapura tahliye edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

    Arabalı vapurda panik anları: İtfaiye ekibi sevk edildi VİDEO

    Arabalı vapurda yangın paniği #1

    Arabalı vapurda yangın paniği #2

    Arabalı vapurda yangın paniği #3

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