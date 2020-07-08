Araç kullanırken telefonla konuşan polise ceza

Kastamonu'da, araç kullanırken telefonla konuştuğu için İl emniyet Müdürü Denizci'nin makam aracını fark edemeyip yol vermeyen polise cezai işlem uygulandı.

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, dün akşam saat 23.00 sıralarında şoförünün kullandığı makam otomobiliyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek üzere yola çıktı.

Denizci'nin şoförü, Cumhuriyet Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halinde bulunan resmi plakalı polis otosunu sollamak istedi.

Ancak polis otosunun sürücüsü telefonla konuştuğu için yapılan selektörü fark etmedi.

MÜDÜR TALİMAT VERDİ, CEZA KESİLDİ

Uzun süre sol şeritte telefonla konuşarak ilerleyen aracın sürücüsü polis memuruna, Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin talimatı üzerine araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle Trafik Kanununun ilgili maddesi kapsamında cezai işlem uygulandı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "06/07/2020 günü saat 23.00 sıralarında İl Emniyet Müdürümüz Sayın Necati Denizci’nin içerisinde bulunduğu makam otosu Cumhuriyet caddesi üzerinden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halinde olduğu esnada, sol şeritte ilerleyen resmi bir polis otosunu geçmek için makam şoförü tarafından selektör marifetiyle işaret verilmiş, resmi araç sürücüsünün telefonla konuştuğu için uyarıları fark etmeyerek sol şeritte uzun süre seyrine devam ettiği görülmüş, bunun üzerine Sayın Müdürümüz Necati Denizci’nin talimatları ile resmi araç sürücüsü Polis Memuruna 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 73/C maddesini ihlalden cezai işlem uygulanmıştır" denildi.









