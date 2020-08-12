Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri, 30 Eylül'e uzatıldı. Araç muayenesini 30 Eylül'e kadar yapacak vatandaşlardan gecikme ücreti alınmayacak.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı önlemler devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA ÖNCE DE 3 A UZATILMIŞTI

Bakanlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süresi gelen vatandaşlara daha önce de 3 ay ek süre tanınacağını duyurmuştu.

30 EYLÜL'E ERTELENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre ise koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin, 30 Eylül’e kadar uzatıldığı bildirildi

YOĞUNLUĞU ÖNLEMEK İÇİN UYGULANIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.

17 AĞUSTOS'A KADAR MUAYENESİNİ YAPTIRMAYAN ARAÇLARI KAPSIYOR

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

GECİKME ÜCRETİ ALINMAYACAK

Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.

420 BİN ARACA MUAYENE

Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.