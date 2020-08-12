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- Araç muayene süreleri 30 Eylül'e uzatıldı
Araç muayene süreleri 30 Eylül'e uzatıldı
- AA
- 12.08.2020 - 13:06
Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı önlemler devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
DAHA ÖNCE DE 3 A UZATILMIŞTI
Bakanlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süresi gelen vatandaşlara daha önce de 3 ay ek süre tanınacağını duyurmuştu.
30 EYLÜL'E ERTELENDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre ise koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin, 30 Eylül’e kadar uzatıldığı bildirildi
YOĞUNLUĞU ÖNLEMEK İÇİN UYGULANIYOR
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.
17 AĞUSTOS'A KADAR MUAYENESİNİ YAPTIRMAYAN ARAÇLARI KAPSIYOR
Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
GECİKME ÜCRETİ ALINMAYACAK
Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.
420 BİN ARACA MUAYENE
Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.