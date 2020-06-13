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    Bolu'da aracın içindeki hoparlörden uyuşturucu çıktı

    Narkotik ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, 1453 adet uyuşturucu hap hoparlörün içinden çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.06.2020 - 16:16
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    Bolu'da aracın içindeki hoparlörden uyuşturucu çıktı

    Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği "Sezar" eşliğinde arama yapıldı.

    Yapılan arama sonucunda aracın çeşitli yerlerinde 2 parça halinde 0,36 gram metamfetamin, hoparlörlerinde ise 1453 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Araçta bulunan F.K (44) ve Y.T (34) gözaltına alındı.

    Aracın içindeki hoparlörden uyuşturucu çıktı - VİDEO

    ŞEHİT NARKOTİK POLİSİNİ ANDILAR

    Polis uyuşturucu haplarla, Bursa'da şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın adını yazarak andı.

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