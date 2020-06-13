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Bolu'da aracın içindeki hoparlörden uyuşturucu çıktı

Bolu'da aracın içindeki hoparlörden uyuşturucu çıktı

Narkotik ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, 1453 adet uyuşturucu hap hoparlörün içinden çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.