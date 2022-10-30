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Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

Ardahan ve Kars’a geldi, soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Her iki şehirde de gece yaşanan soğuk nedeniyle kırağı oluştu, araçların camı buzla kaplandı.