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    Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

    Ardahan ve Kars’a geldi, soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Her iki şehirde de gece yaşanan soğuk nedeniyle kırağı oluştu, araçların camı buzla kaplandı.
    • 30.10.2022 - 10:19
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    Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

    Ardahan ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

    Kentte gece yaşanan soğuk nedeniyle kırağı oluştu, araçların camı buzla kaplandı.

    Araçlar branda ile korundu

    Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü branda ile örttü.

    Tarihi Ardahan Köprüsü'nün demir korkuluklarındaki kırağı ile kaplanan örümcek ağları da ilginç görüntü oluşturdu.

    “Artık kışımız geldi”

    Vatandaşlardan Burak Taştan son günlerde soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, “Artık kışımız geldi. Sonuçta araç camları buz tutmaya başladı. Bu da kışın göstergesi.” dedi.

    Sıcaklık, sıfırın altına düştü

    Kars'ta ise hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde hayvanların su içtiği yerler buz tuttu.

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