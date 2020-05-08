Ardahan'da, 72 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

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Koronavirüs tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan Sebahattin Bay, alkışlar eşliğinde evine uğurlandı.

Ardahan'ın İnönü Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce koronavirüs hastalığı nedeniyle, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

25 GÜNÜN SONUNDA TABURCU OLDU

KOAH ve şeker hastalığı da bulunan 72 yaşındaki Bay, hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu.

Yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.

72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu