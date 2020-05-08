Dolar
7.1132
0.2876%
Euro
7.7217
0.4174%
Altın
1707.93
-0.4841%
Borsa
97845.2
-0.5626%
G. Altın
390.689
-0.549%
Bitcoin
70820.77
1.5844%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Ardahan'da, 72 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

    Koronavirüs tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan Sebahattin Bay, alkışlar eşliğinde evine uğurlandı.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 19:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ardahan'da, 72 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

    Ardahan'ın İnönü Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce koronavirüs hastalığı nedeniyle, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    25 GÜNÜN SONUNDA TABURCU OLDU

    KOAH ve şeker hastalığı da bulunan 72 yaşındaki Bay, hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuştu.

    Yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

    25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.

    72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu

    Görüş Bildir