Petrol
120.1
0.32%
Euro
17.8642
1.52%
Dolar
16.5821
1.02%
Altın
987.37
1.04%
Borsa
2646
1.74%
Bitcoin
520.840
6.01%
BTXN Coin
11.82
-11.65%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Ardahan’da drone görünce kaçan bozayı

    Yalnızçam ormanlık alanında görülen bozayı, drone ile havadan görüntülendi. Kamerayı gören bozayı, panikleyerek ormanın derinliklerine doğru kaçtı.
    • 06.06.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan’da drone görünce kaçan bozayı

    Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam ormanlık alanında bir bozayı, yiyecek aramaya çıktı.

    Ayı bu sırada hemen yakınında görüntü alan drone ile karşılaştı.

    Panikledi, kaçmaya başladı

    Panikleyen ayı, ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladı.

    Bu anlar ise drone kamerasına anbean yansıdı.

    İlk kez bu kadar yakından çekebildi

    İHA’da yer alan habere göre görüntüler kırsalda yaban hayatını çeken Doğu Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yayınlandı.

    Yılmaz, ilk kez bu kadar yakından bozayı çekebildiğini söyledi.

    Ardahan’da drone görünce kaçan bozayı VİDEO

    Ardahan’da drone görünce kaçan bozayı #1

    Ardahan’da drone görünce kaçan bozayı #2


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Tekirdağ'da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti

    Burdur'da sağanak yağış etkili oldu: 1 ölü 3 yaralı
    3. Sayfa

    Burdur'da sağanak yağış etkili oldu: 1 ölü 3 yaralı

    Görüş Bildir