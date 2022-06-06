Yalnızçam ormanlık alanında görülen bozayı, drone ile havadan görüntülendi. Kamerayı gören bozayı, panikleyerek ormanın derinliklerine doğru kaçtı.

Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam ormanlık alanında bir bozayı, yiyecek aramaya çıktı.

Ayı bu sırada hemen yakınında görüntü alan drone ile karşılaştı.

Panikledi, kaçmaya başladı

Panikleyen ayı, ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladı.

Bu anlar ise drone kamerasına anbean yansıdı.

İlk kez bu kadar yakından çekebildi

İHA’da yer alan habere göre görüntüler kırsalda yaban hayatını çeken Doğu Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yılmaz, ilk kez bu kadar yakından bozayı çekebildiğini söyledi.

Ardahan’da drone görünce kaçan bozayı VİDEO