Ardahan'da eşinin burnunu kıran Gelecek Partili tutuklandı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşini sürekli darbettiği ve burnunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Toprak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na giden Züleyha Toprak, eşi 39 yaşındaki Celil Toprak'ın kendisini sürekli dövdüğünü, dün öğle saatlerinde çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla kendisini darbettiğini ve bu sırada burnunun kırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Züleyha Toprak'ın şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Celil Toprak, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürülüğüne götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Buradaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 çocuk babası Celil Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





